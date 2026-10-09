Paola Jara Set to Bring Colombian Regional Music to the 2026 Billboard Latin Music Awards Stage

Miami, FL – Jara, one of the most prominent female voices in Colombian regional music, has been confirmed among the artists set to perform live at the 2026 Billboard Latin Music Awards, taking place on Thursday, October 22, at the James L. Knight Center in Miami. The ceremony will air live at 8:00 p.m. ET / 7C on Telemundo and Peacock.
Her performance comes during a significant week for the singer, who will also take part in Billboard Latin Music Week on Wednesday, October 21, joining Jessi Uribe, Jay Wheeler, and Zhamira for the “Love & Music” panel. Held at the Faena Forum in Miami Beach, the conversation will bring together both couples for an intimate look at love and music through their personal and artistic experiences.
With more than three decades of experience, Paola has helped pave the way for women in the genre, bringing her music to stages across the Americas and Europe. Rooted in emotion, heartbreak, and everyday stories, her artistry has established her as one of the most recognizable figures in Colombian regional music, a genre that continues to gain visibility throughout the Latin music industry.
The singer arrives at this major event following a year of remarkable milestones, including her 2026 GRAMMY nomination for Best Música Mexicana Album (Including Tejano) for Sin Rodeos, the release of Despecho a 2 voces alongside Jessi Uribe, and the international expansion of her Vuelve tour, with performances across Colombia, Ecuador, and Europe. Together, these achievements underscore her growing global presence and the increasing prominence of Colombian regional music beyond its borders.
At the ceremony, Paola Jara will join a star-studded lineup featuring Elvis Crespo, Ha*Ash, Jessi Uribe, Nanpa Básico, Nella, Tony Dize, Manuel Turizo, Ozuna, and Pablo Alborán, among other performers.
Hosted by Carmen Villalobos and Javier Poza, the 2026 Billboard Latin Music Awards will mark the culmination of Billboard Latin Music Week, taking place October 19–22 in Miami. Tickets to attend the ceremony are available through Ticketmaster.
Miami, FL – 8 de octubre de 2026 – Paola Jara, una de las voces femeninas más representativas de la música popular colombiana, ha sido confirmada entre los artistas que se presentarán en vivo durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán el próximo jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con transmisión a las 8:00 p.m. ET / 7C por Telemundo y Peacock.
Su participación forma parte de una destacada semana para la cantante, quien también estará presente en Billboard Latin Music Week el miércoles 21 de octubre, como panelista de “Amor y Música” junto a Jessi Uribe, Jay Wheeler y Zhamira. El encuentro, que tendrá lugar en el Faena Forum de Miami Beach, reunirá a ambas parejas en una conversación sobre el amor y la música, ofreciendo una mirada cercana a sus experiencias personales y artísticas.
Con más de tres décadas de trayectoria, Paola ha contribuido a abrir espacios para las mujeres dentro del género, llevando su música a escenarios de América y Europa. Su propuesta, arraigada en el sentimiento, el desamor y las historias cotidianas, la ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la música popular colombiana, cuya presencia continúa creciendo dentro de la industria latina.
La artista llega a esta importante cita tras un año de grandes logros, marcado por su nominación al GRAMMY 2026 en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana) por Sin Rodeos, el lanzamiento de Despecho a 2 voces junto a Jessi Uribe y la expansión de su gira Vuelve, con presentaciones en Colombia, Ecuador y Europa. Una etapa que reafirma su proyección internacional y el creciente protagonismo de la música popular colombiana más allá de sus fronteras.
Durante la ceremonia, Paola Jara compartirá cartel con destacados artistas como Elvis Crespo, Ha*Ash, Jessi Uribe, Nanpa Básico, Nella, Tony Dize, Manuel Turizo, Ozuna y Pablo Alborán, entre otros nombres que formarán parte de la celebración.
Conducidos por Carmen Villalobos y Javier Poza, los Premios Billboard de la Música Latina 2026 marcarán el cierre de Billboard Latin Music Week, que se realizará del 19 al 22 de octubre en Miami. Los boletos para asistir a la ceremonia están disponibles a través de Ticketmaster.