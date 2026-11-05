Karen Lizarazo Set to Perform at the 2026 Latin Grammy Premiere

Miami, FL – Colombian singer Karen Lizarazo, one of the leading voices of the new generation of vallenato, has been announced by The Latin Recording Academy® as one of the artists set to perform at the 27th Annual Latin GRAMMY Premiere®, taking place on Thursday, November 12, in Las Vegas. Her participation comes at a particularly significant moment in her career, following her third Latin GRAMMY nomination for her latest album, El Tiempo Perfecto, in the Best Cumbia/Vallenato Album category.

For the second consecutive year, Karen Lizarazo stands as the only woman nominated in her category, adding this recognition to her previous nominations in 2020 for Voz de Mujer and in 2025 for De Amor Nadie Se Muere. Her appearance at the Premiere marks another milestone in a career dedicated to opening doors for women in vallenato, bringing her artistic identity, powerful vocals, and Colombian musical roots to one of Latin music’s most prestigious stages.

This performance comes amid the continued success of El Tiempo Perfecto, a 12-track album that marked Karen’s return to the traditional essence of vallenato. To bring the project to life, the artist relocated to Valledupar, surrounding herself with musicians, accordionists, and songwriters deeply connected to the genre, including Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Rueda, and Melkis Suárez, alongside a new generation of composers. The album, which features songs such as “Enamórate de Mi” and “El Valle es el Valle,” recognized as the song of the 2025 Vallenato Festival, as well as “Te Vas Pa’l Carajo” and “La Pastillita,” the latter featuring legendary vallenato artist Farid Ortiz, explores themes of love, heartbreak, resilience, and personal growth, reflecting a period of artistic maturity and a renewed connection with his roots.

The Latin GRAMMY Premiere® will take place at the MGM Conference Center Marquee Ballroom in Las Vegas, beginning at 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. During the ceremony, where the majority of Latin GRAMMY Awards are presented, Karen will join a lineup of performers that includes Pablo Alborán, Jorge Celedón, Gusi, Carminho, Akapellah, Yerai Cortés, Kakalo, Víctor Nain Jr., and Marina Sena. The event will be hosted by Lila Downs, Daniela Mercury, and Niña Pastori, bringing together distinguished artists and creators from across Ibero-American music genres.

The 27th Annual Latin GRAMMY Awards® will take place later that evening at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, airing live on Univision beginning at 8:00 p.m. ET/PT (7:00 p.m. Central), preceded by a one-hour pre-show.

Miami, FL – 4 de noviembre de 2026 – La cantante colombiana Karen Lizarazo, una de las voces más representativas de la nueva generación del vallenato, ha sido confirmada por La Academia Latina de la Grabación® como una de las artistas que actuarán en la Premiere de la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY®, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre en Las Vegas. Su participación llega en un momento especialmente significativo de su trayectoria, tras recibir su tercera nominación a estos prestigiosos premios por su más reciente álbum, El Tiempo Perfecto, en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

Por segundo año consecutivo, Karen Lizarazo se posiciona como la única mujer nominada en su categoría, sumando este reconocimiento a los recibidos en 2020 por Voz de Mujer y en 2025 por De Amor Nadie Se Muere. Su presencia en la Premiere representa un nuevo paso en una carrera dedicada a abrir caminos para las mujeres en el vallenato, llevando su identidad artística, la fuerza de su interpretación y el sonido de sus raíces colombianas a uno de los escenarios más importantes de la música latina.

Esta presentación coincide con el destacado recorrido de El Tiempo Perfecto, una producción de 12 canciones que marcó el regreso de Karen a la esencia más tradicional del vallenato. Para dar vida a este proyecto, la artista decidió establecerse en Valledupar y rodearse de músicos, acordeoneros y compositores profundamente vinculados con el género, entre ellos Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Rueda y Melkis Suárez, así como una nueva generación de autores. El álbum, que incluye canciones como “Enamórate de Mi” y “El Valle es el Valle”, catalogada cómo la canción del Festival Vallenato 2025, “Te Vas Pa’l Carajo” y “La Pastillita”, esta última junto al maestro Farid Ortiz, explora el amor, el desamor, la fortaleza y el crecimiento personal, reflejando una etapa de madurez artística y reconexión con sus raíces.

La Premiere del Latin GRAMMY® se celebrará en el MGM Conference Center Marquee Ballroom de Las Vegas, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. Durante esta ceremonia, en la que se entregan los galardones correspondientes a la mayoría de las categorías, Karen compartirá la programación artística con figuras como Pablo Alborán, Jorge Celedón, Gusi, Carminho, Akapellah, Yerai Cortés, Kakalo, Víctor Nain Jr. y Marina Sena. El evento contará con la conducción de Lila Downs, Daniela Mercury y Niña Pastori, en una celebración que reunirá a destacados artistas y creadores de diferentes géneros de la música iberoamericana.

Por su parte, la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY® se celebrará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con transmisión en vivo por Univision a partir de las 8:00 p.m. ET/PT (7:00 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora.