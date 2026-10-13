Pipe Bueno Tops Colombia’s Charts with “Qué Más” and Celebrates Success of New Album Aquí Estoy Yo

Miami, FL – October 12, 2026 – Pipe Bueno is celebrating the early success of his new album, Aquí Estoy Yo, a project that, just days after its release, is already making an impact across radio charts and digital platforms. Its lead single, “Qué Más,” has reached #1 on monitorLATINO’s Popular chart in Colombia and #4 on the General chart, marking another successful chapter for one of the leading voices in Colombian popular music.

The impact of “Qué Más” is also extending beyond Colombia, reaching #8 on monitorLATINO’s Popular chart in Ecuador. Adding to its strong radio performance, the song’s official music video has surpassed 3.5 million views on YouTube, reflecting the enthusiastic response to this new musical offering.

Meanwhile, Aquí Estoy Yo has already generated more than 718,000 cumulative streams, alongside figures that highlight listeners’ growing interest in the project. Its digital performance includes over 215,000 listeners, 88,000 saves, and 11,000 playlist adds, underscoring the album’s strong reception during its first days of release.

Released on October 1, Aquí Estoy Yo features 23 tracks and represents one of the most personal projects of the artist’s 18-year career. Through stories of love, heartbreak, family, and life experiences, Pipe delivers a body of work that stays true to the essence of Colombian popular music while exploring new dimensions of his musical evolution.

This promising start reinforces a project the artist himself has described as “the best album I’ve ever made in my life.” With these achievements, Pipe Bueno reaffirms his position as one of the leading figures in Colombian popular music, strengthening his presence in his home market while continuing to expand his reach across Latin America.

Miami, FL – 12 de octubre de 2026 – Pipe Bueno celebra los primeros resultados de su nuevo álbum Aquí Estoy Yo, una producción que, a pocos días de su lanzamiento, comienza a dejar huella en las principales listas radiales y plataformas digitales. Su sencillo principal, “Qué Más”, ha conquistado el #1 del ranking Popular de monitorLATINO en Colombia y el #4 del listado General, consolidando una nueva etapa de éxitos para uno de los grandes exponentes de la música popular colombiana.

El impacto de “Qué Más” también comienza a sentirse más allá de las fronteras colombianas, alcanzando el #8 del ranking Popular de monitorLATINO en Ecuador. A este desempeño radial se suman los más de 3.5 millones de visualizaciones de su video oficial en YouTube, una respuesta que refleja el entusiasmo del público por esta nueva propuesta musical.

Por su parte, el álbum Aquí Estoy Yo ya registra más de 718 mil reproducciones acumuladas, junto a cifras que evidencian el interés de los oyentes por descubrir y conectar con esta producción. Entre los indicadores digitales destacan más de 215 mil oyentes, 88 mil canciones guardadas y 11 mil incorporaciones a playlists, resultados que acompañan el crecimiento del proyecto durante sus primeros días en el mercado.

Lanzado el pasado 1 de octubre, Aquí Estoy Yo reúne 23 canciones y representa uno de los proyectos más personales de los 18 años de trayectoria del artista. Con historias de amor, desamor, familia y experiencias de vida, Pipe presenta una propuesta que conserva la esencia de la música popular colombiana, mientras explora nuevas facetas de su evolución musical.

Este prometedor comienzo respalda un proyecto que el propio artista ha descrito como “el mejor álbum que he hecho en toda mi vida”. Con estos resultados, Pipe Bueno reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de la música popular colombiana, consolidando su presencia en el mercado nacional y ampliando el alcance de su música en Latinoamérica.